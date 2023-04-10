Супруга Киркорова-старшего высказалась по поводу развода

Супруга Бедроса Киркорова Людмила Смирнова высказалась по поводу развода с артистом.

Смирнова заявила в беседе с представителем портала "Абзац", что не в курсе развод у них или нет, так как муж с ней не разговаривает.

Дело в том, что ранее появились слухи, что Киркоров оформляет официальный развод из-за того, что встретил другую женщину.

О том, что пара не живет вместе стало известно в начале лета прошлого года, когда Киркоров-старший отмечал 90-летие. Он тогда рассказал в интервью изданию "Известия", что уехал в Москву к внукам, а жена не захотела с ним, являясь патриотом своего города.

Бедрос Филиппович объяснил, что они с женой не разводились, она периодически приезжает к нему в столицу. Он же бросил все ради внуков Аллы-Виктории и Мартина.

Интересно, что познакомилась пара еще в 1992 году, когда певец был женат на матери Филиппа Виктории, а узами брака связали себя уже в 1997 году.