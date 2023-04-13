Эдуард Багиров скончался в возрасте 47 лет

Печальная новость о гибели известного писателя и радиоведущего Эдуарда Багирова пришла 12 апреля. Кинодраматургу было всего 47 лет.

Известно, что 1 апреля знаменитость забрала скорая с внутренним кровотечением.

Врачи делали все, что было в их власти, чтобы поднять пациента на ноги, но судьба распорядилась иначе. Тяжесть состояния здоровья Багирова была такова, что привела к летальному исходу.

В последние дни своей жизни Эдуард не выходил из комы, о чем информирует Телеграм-канал 112.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян подтвердила трагическую новость.

Журналист выразила соболезнования родным и близким писателя в рамках своего Телеграма. Симоньян не стала скрывать, что не может поверить, что Багирова больше нет.

Маргарита отозвалась о покойном как о талантливом, дерзком, умном человеке, настоящем мужчине, который любил жизнь.