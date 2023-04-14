Госдеп США не обещает Лаврову радушный прием в Нью-Йорке

Как сообщил Антонов в эфире Первого канала, Государственный департамент США предупредил российских дипломатов "на очень высоком уровне", что теплого приема Лаврову в Нью-Йорке не будет.

Как отмечает посол России, власти США давно недолюбливают Москву и открыто проявляют свою неприязнь.

По словам Анатолия Антонова, Российская Федерация намерена внимательно посмотреть на то, какое отношение проявит Белый дом к России в ходе апрельских мероприятий ООН.

Ранее российский посол в Вашингтоне отмечал, что американское руководство пока не выдало разрешение на прибытие самолета Лаврова в Нью-Йорк.

Невыдача визы членам российской делегации может рассматриваться как нарушение обязательств США, выступающих страной размещения штаб-квартиры ООН.