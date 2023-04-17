WSJ: экс-офицер ВМС США Сара Билс вела Telegram-канал, распространивший секретные документы Пентагона

Билс 15 апреля сообщила WSJ, что она администратор вышеуказанного Telegram-канала и одна из 15 неназванных человек «по всему миру», кто поддерживает работу канала.

По данным WSJ, в канале были опубликованы 4 файла с секретной информацией разведки и министерства обороны США, касающихся, в числе прочего, ситуации на Украине.

Отмечается, что следователи не нашли доказательств того, что экс-офицер, служившая до конца 2022 года на базе морской авиации «Уидби Айлент», украла какие-либо секретные данные.