Лукашенко встретился с Пушилиным, предложив помощь Минска в восстановлении ДНР

Днём вторника, 18 апреля, официальный Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" опубликовал новый пост, рассказав, что сегодня Александр Лукашенко встретился с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным во Дворце независимости.

Журналисты "Пул Первого" обнародовали серию фотографий и видеозаписей, которые подтверждают, что Лукашенко и Пушилин действительно встретились. На одном из видео Александр Лукашенко тепло приветствует Дениса Пушилина, после чего политика садятся и начинают переговоры.

Известно, что во время беседы Лукашенко сообщил, что население Донецкой Народной республики не является чужим для Беларуси, ввиду чего администрация Минска интересуется, каким образом белорусы могут оказать помощь ДНР. Президент отмечает, что после завершения спецоперации данная республика будет остро нуждаться в восстановлении промышленности, инфраструктуры и сельского хозяйства.

Кроме того, Александр Лукашенко утверждает, что ему известно о тяжёлых боях на Донецком направлении и регулярных обстрелах Донецка со стороны вооружённых сил Украины. Белорусский лидер выразил уверенность, что при содействии Минска в восстановлении этого региона его жители прекратят страдать.

Характерно, что во время переговоров Лукашенко заверил, что Пушилин уже успел полюбить Беларусь после нескольких визитов в данное государство. Известно, что во время одной из таких поездок глава ДНР посетил Брестскую крепость.