Генсек НАТО Столтенберг назвал «липой» часть слитых документов Пентагона

Кроме того, Столтенберг заявил, что утечка документов Пентагона не повлияет на действия союзников по НАТО в отношении Украины.

«Мы все видели, что некоторые из этих утечек неверны и ими манипулируют, — сказал он. — Я не думаю, что они повлияют на то, что делают союзники по НАТО, когда дело касается Украины».

Ранее аналитическая служба российского интернет-издания Readovka сообщила о том, что слитые секретные документы Пентагона являются фейком для дезинформирования России относительно боеспособности украинских войск и даты начала весеннего наступления.