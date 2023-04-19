Лавров: все прекрасно знают, что США могут обмануть в любой момент

Как заявил Лавров, всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания и предложения.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что Кремль сделает все возможное для того, чтобы обеспечить независимость Венесуэлы от Соединенных Штатов Америки. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что углеводороды Венесуэлы принадлежат исключительно этой стране, и только ее народ вправе решать, как развивать свою экономику и государство в целом. Также Лавров сказал, что санкции, наложенные на Венесуэлу Соединенными Штатами Америки, являются незаконными, и что Россия поможет этой стране преодолеть санкционное давление, опираясь на собственный успешный опыт.