27 апреля информагентство Judging Freedom опубликовало интервью с отставным американским полковником Дугласом Макгрегором, который публично заявил, что Владимир Зеленский рискует быть низложен с государственного поста в ближайшем времени, и к его импичменту могут привести самые неожиданные события, ставшие последней каплей для уставшего от военного конфликта украинского народа.

По мнению Макгрегора, уже сейчас администрация Зеленского разрабатывает некие протекционистские меры, направленные на защиту действующего президента в случае, если местные жители захотят произвести насильственную смену власти в государстве, однако у офиса на Банковой нет никаких конкретных предложений по сохранению жизни главы страны.

Также Дуглас Макгрегор полагает, что свержение Владимира Зеленского должно произойти из-за отказа последнего от участия в переговорном процессе с Россией, поскольку президент Украины неоднократно говорил о намерениях Киева достичь всех своих целей исключительно военным путём.

Макгрегор уверен, что Зеленский озабочен собственным будущем и переживает за судьбу своей политической карьеры, которая может пойти под откос даже после окончания СВО, когда украинская общественность окажется разочарованной неспособностью президента наладить жизнедеятельность государства в поствоенный период.

Резюмируя, Дуглас Макгрегор выразил уверенность в том, что начало переговоров с Кремлём является единственно верным путём для Владимира Зеленского, находящегося в поиске оптимального решения для урегулирования российско-украинского конфликта.