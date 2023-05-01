Сообщения о плохой подготовленности ВСУ к контрнаступлению встревожили Запад

Артем Мажулин и Эмма Грэм-Харрисон, обозреватели иностранного издания Guardian, отметили, что у Запада вызывают серьезное беспокойство поступающие сообщения о неготовности украинской армии к ведению давно ожидаемых наступательных действий.

По словам журналистов, в оснащение ВСУ Вашингтон и Брюссель вложили миллиарды и теперь разочарованы заявлениями бойцов ВСУ о низкой военной подготовке, которая мешает начать запланированное контрнаступление.

Солдат Украины с позывным "Темный":

Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени.

В статье авторы приводят также данные американских разведслужб, которые доказывают, что Киев пока не в состоянии должным образом подготовиться к наступательной операции.