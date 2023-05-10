Вышла почтовая марка в честь Всемирных игр Специальной Олимпиады в Берлине

«Даже во время снижения почтового трафика марка является самым маленьким культурным послом страны», — сказал госсекретарь Вернер Гатцер из федерального министерства финансов на презентации марки в среду на берлинском Олимпийском стадионе.

Игры пройдут в Берлине с 17 по 25 июня, на них около 7000 спортсменов представят 194 страны и посоревнуются в 26 видах спорта.

Это делает Всемирные игры крупнейшим мультиспортивным событием в Германии со времен Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

Специальная марка номиналом 95 центов, разработанная берлинским дизайнером Сюзанн Стефанизен, подходит для международной корреспонденции. Она напечатана тиражом в три миллиона.