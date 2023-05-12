Военкор Поддубный: ВСУ начали операцию по окружению войск РФ в Бахмуте

Как сообщает в своем телеграм-канале российский военный корреспондент Евгений Поддубный, в Бахмуте активизировались бои - там Вооруженные милы Украины пошли в наступление.

"Киевский режим начал реализацию операции по окружению наших сил на артемовском направлении", - пишет в своем канале Поддубный.

Таже он добавил, что глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин неоднократно предупреждал о том, что подобная операция украинских войск обязательно начнется. Поддубный пишет и о том, что украинская армия начала наступательные действия в районе Соледара.