Днём среды, 17 мая, пресс-служба Общественной палаты России сообщила, что в ближайшее время в Миусском сквере Одинцовского района Подмосковья будет установлен бюст российской журналистки Дарьи Дугиной, являвшейся дочерью известного философа Александра Дугина и погибшей в результате террористического акта, совершённого украинскими диверсантами.

Известно, что именно в Одинцовском районе Дугина погибла, после чего к месту трагедии каждодневно приходит множество неравнодушных российских граждан, приносящих цветы к стихийному мемориалу. Правительство России оценило отношение жителей Подмосковья к произошедшему, приняв решение об установке памятника Дарье Дугиной.

Дугина скончалась 20 августа 2022 года в результате подрыва её автомобиля с помощью взрывного устройства, прикреплённого к машине и активированного дистанционно. Установлено, что к террористическому акту причастна украинская гражданка Наталья Вовк, которая заочно арестована по решению суда.

После подрыва автомобиля Дарьи Дугиной её отец Александр оперативно прибыл на место событий, узнав о случившемся. В сети распространилась видеозапись, на которой Александр Дугин стоит на дороге на фоне горящего автомобиля. Позднее Дугин присутствовал на похоронах дочери и держался хладнокровно.

Характерно, что 17 мая пресс-служба МВД России сообщила об объявлении в розыск украинца Юрия Денисова, причастного к убийству военкора Владлена Татарского.