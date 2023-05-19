Манукян сообщил, что изображения Галкина и Пугачевой висят в туалете пельменной в Ростове-на-Дону

Журналист Вадим Манукян призвал соотечественников не волноваться по поводу того, что портрет Аллы Пугачевой убрали из фойе БКЗ "Октябрьский".

Блогер обратил внимание, что изображение не только певицы, но и ее супруга, юмориста Максима Галкина появились в популярной ростовской пельменной.

Манукян отпустил шутку, что артистам оказана честь и их потреты теперь украшают двери туалетов общепита.

Напомним, что портрет Аллы Борисовны был снят из фойе любимого знаменитостью концертного зала. Сотрудники учреждения культуры заверили, что рамка "картины" реставрируется, а после все будет по-прежнему.