В Киеве заявили о неполноценности Евросоюза и НАТО без Украины

Как заявил Стефанчук, «свободный мир должен осознать, что без Украины Евросоюз и Североатлантический альянс никогда не могут считаться полноценными образованиями».

Также спикер украинской Рады высказал благодарность польскому сенату за резолюцию, в которой говорилось о поддержке ускоренного приема Украины в состав Североатлантического альянса и предоставление этой стране дополнительных гарантий безопасности до вступления в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в обозримом будущем Украина не сможет вступить в НАТО, и что это всем очевидно. По словам немецкого канцлера, у Североатлантического альянса есть множество критериев, которые Киев выполнить не в состоянии.