Европол ликвидировал «мощный балканский картель», 37 подозреваемых арестованы

По данным Европейского агентства уголовной полиции, эта преступная сеть занималась крупномасштабным оборотом наркотиков и оружия в Европе.

«В ходе расследования было арестовано в общей сложности 37 подозреваемых, в том числе главарь банды, гражданин Боснии, которого Европол считает высокопоставленной мишенью и который в настоящее время отбывает четырехлетний тюремный срок в Италии», — говорится в сообщении Европола.

Лидер банды подозревается в организации торговли наркотиками и оружием, он отдавал приказы своим подчиненным из тюрьмы.

Полицейские операции проводились одновременно в Хорватии, Словении, Боснии, Нидерландах, Италии, Бельгии и Германии в четверг по задержанию членов преступной группировки.

Полиция изъяла 148 000 евро наличными, восемнадцать единиц огнестрельного оружия, включая два пулемета, и 500 граммов тротила с дистанционным взрывателем. Также изъято 15 кг кокаина, 11 кг героина, 3 кг амфетамина, 7 кг марихуаны и 10 кг марихуаны.