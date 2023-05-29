Якубович рассказал о своей эмиграции из России

Ведущий популярной в России передачи "Поля чудес" Леонид Якубович стал участником Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".
В интервью в рамках проекта звезда экрана прокомментировал свое отношение к эмиграции.
Леонид Аркадьевич считает, что любой человек может изменить ПМЖ, но не в силах забыть о своих корнях.
Ведущий рассказал об эмиграции словами поэта Расула Гамзатова, известного в СССР : "Жить можно только со своими, сказал он. И только свои все поймут и все простят."
Телеведущий услышал эти слова однажды, общаясь с поэтом лично.
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