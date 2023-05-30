Манукян заявил о намерении сниматься в кино на постоянной основе

Блогер Давид Манукян (Дава) намерен развивать актерскую карьеру. Он уже успел сняться в проекте режиссера Сарика Андреасяна, получив при этом интересный опыт.

Знаменитость сообщил в интервью корреспонденту "Пятого канала", что летом задействован сразу в нескольких проектах. Манукяну предложили сыграть роль главного персонажа в одной картине, также он появится еще в двух сериалов.

Дава также не оставляет занятия музыкой. Он успел записать несколько композиций. Звезда экрана появился и в телешоу "Танцы со звездами".

Неутомимый Манукян пробует свои силы и в роли ведущего ТВ.