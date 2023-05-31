Сенатор Грэм утверждает, что он в курсе подробностей о предстоящем контрударе ВСУ

Линдси Грэм в интервью изданию Politico рассказал о том, что президент Украины поделился с ним подробностями проведения наступательной операции, которая произойдет очень скоро.

В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев.

По словам сенатора, удары, расшатывающие и рассредотачивающие российскую оборону, уже ведутся со стороны украинской армии.

Как отметил Грэм, Киев сначала планирует сосредоточиться на "возвращении некоторых стратегически важных позиций".

30 мая лидер Украины Зеленский сообщил об утверждении конкретных сроков начала контрудара ВСУ.

Президент заявил, что "решения уже приняты" и выразил благодарность подразделениям, которые уже "подготовились к этому".