Полковник Кнутов: За ВСУ надо установить круглосуточную слежку с космических спутников

По мнению Кнутова, чтобы осуществить круглосуточную слежку за ВСУ, понадобятся 10 новых современных спутников на орбите. Информацию передали URA.RU.

Офицер рассказал, что спутник «Кондор-ФКА» (кодовое обозначение — «Космос-2569») сможет отслеживать действия ВСУ, значительно усиливая российскую армию.

Но для того чтобы Россия могла получать максимально полное представление о военной ситуации, необходимы минимум 10 таких аппаратов.

Юрий Кнутов:

За счет этого можно практически в режиме онлайн отслеживать действия украинских войск и противодействовать этому. Если наша группировка будет дальше наращиваться, это будет правильное решение.

По мнению полковника, спутники смогут предоставлять нужную информацию о противнике несколько раз за сутки.