Полковник Кнутов: За ВСУ надо установить круглосуточную слежку с космических спутников

07:53 2023-05-31

Юрий Кнутов, полковник в отставке, директор музея войск противовоздушной обороны, предложил следить за украинской армией круглые сутки, задействуя современные космические спутники.

По мнению Кнутова, чтобы осуществить круглосуточную слежку за ВСУ, понадобятся 10 новых современных спутников на орбите. Информацию передали URA.RU.

Офицер рассказал, что спутник «Кондор-ФКА» (кодовое обозначение — «Космос-2569») сможет отслеживать действия ВСУ, значительно усиливая российскую армию.

Но для того чтобы Россия могла получать максимально полное представление о военной ситуации, необходимы минимум 10 таких аппаратов.

Юрий Кнутов:

За счет этого можно практически в режиме онлайн отслеживать действия украинских войск и противодействовать этому. Если наша группировка будет дальше наращиваться, это будет правильное решение.

По мнению полковника, спутники смогут предоставлять нужную информацию о противнике несколько раз за сутки.

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