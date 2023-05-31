Премьер-министр Дании заявила, что не собирается становиться генсекретарем НАТО

Она сообщила, что не входит в список лиц, которые могут претендовать на должность главы Североатлантического альянса.

Ранее издание Politico сообщило, что Фредериксен является вероятным кандидатом на этот пост, поскольку подходит сразу по нескольким критериям.

По информации издания, страны НАТО хотят видеть генеральным секретарем главу правительства, желательно женщину.

В конце сентября 2023 года заканчивается срок полномочий действующего генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, но он может остаться на посту до согласования нового руководителя альянса.