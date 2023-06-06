Handelsblatt: бюджет Евросоюза практически исчерпан

Такая ситуация связана с украинским кризисом, отказом от поставок энергоносителей из России, изменением климата.

Осложняют экономическую ситуацию в Евросоюзе постоянно прибывающие мигранты и удорожание кредитов.

Издание приводит мнения ряда аналитиков о том, что бюджет Евросоюза следует пересмотреть, поскольку он не отражает текущей ситуации.

По информации журналистов, бюджет ЕС в 1 трлн евро распланирован на 7 лет, причем 80% его уже распределено. На модернизацию энергетики, разработку новых источников сырья и поддержание производства высоких технологий остается только по 30 млрд евро в год.