Десятки тысяч людей остались без питьевой воды после взрыва плотины

Украинские власти направили помощников для спасения сотен людей, застрявших на крышах, и доставки питьевой воды в затопленные районы, сообщают правительственные источники.

Президент Владимир Зеленский встретился с официальными лицами, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Он предупредил об ожидаемой экологической катастрофе.

В видео, размещенном на YouTube, Зеленский сказал, что невозможно предсказать, сколько химикатов и нефтепродуктов, хранящихся в затопленных районах, попадет в реку Днепр и Чёрное море.

Каховская плотина и водохранилище были жизненно важны для снабжения пресной водой и орошения юга Украины.

Уже ясно, что десятки тысяч людей остались без питьевой воды, посевы уничтожены и курс взят на долгосрочный дефицит электроэнергии.

Разрушение «приведет к непоправимому ущербу сельскому хозяйству и снабжению питьевой водой и уничтожит целые сообщества», заявил PBS NewsHour аналитик Майкл Кофман из Центра военно-морского анализа, исследовательской группы США.