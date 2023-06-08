Зеленский возмущен бездействием ООН и Красного Креста в отношении ЧП на Каховской ГЭС

Украинский лидер отметил, что представители указанных организаций должны были первыми быть на месте происшествия и предложить свою помощь, но этого до сих пор не случилось.

Кроме того, в ответ на запросы о помощи со стороны киевского руководства, ООН и Красный Крест отреагировали молчанием и бездействием.

Ранее Антониу Гуттериш, генсек ООН, высказался о трагедии на Каховской ГЭС, назвав ее "монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой".

Он же подчеркнул, что ООН и партнеры организации намерены оказать срочную помощь людям из пострадавших районов, в том числе и с доставкой воды, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена 6 июня, после чего началась эвакуация жителей.

По заявлению Александра Прокудина, главы Херсонской областной администрации, назначенной киевским руководством, на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра находится 16 тыс. человек. Территория относится к критической зоне бедствия.

В свою очередь Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в опасной ситуации из-за катастрофы на Каховской ГЭС оказались примерно 22-40 тыс. человек.

Обе страны - Украина и Россия - выступают с взаимными обвинениями и не признают свою ответственность за случившееся.