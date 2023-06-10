Зеленский сообщил о «контрнаступательных действиях» своей армии на фронте

Сообщается, что Зеленский не обмолвился в своем заявлении идет ли речь о запланированном контрнаступлении, которое Украина обещала провести весной, а затем отложила на начло июня.

«В Украине идут контрнаступательные и оборонительные действия, и я не буду подробно о них говорить», — заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Напомним, что накануне президент России Владом Путин заявил, что Украина начала свое контрнаступление на уходящей неделе, но все попытки прорыва ВСУ были обречены на провал.