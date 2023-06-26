В Минобороны Украины предвидят серьезные перемены в конфликте с Россией в ближайшем будущем

Согласно источнику, ссылающемуся на телеканал Fox, глава Минобороны Украины уверен в скорых предстоящих изменениях глобального масштаба.
Как известно, конкретных заявлений о том, что именно должно произойти и когда, он не дал.
Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию.
Резников высказал свое мнение о проводящейся наступательной операции ВСУ. По его словам, это "подготовительная операция".
Также глава Минобороны Украины отметил, что Киев понимает серьезность уровня подготовки и мощи российской армии, у которой "очень крепкие линии обороны, особенно минные поля".