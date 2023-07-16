Ракетная атака ВСУ была сорвана системой ПВО над Токмаком

07:25 2023-07-16

Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватила и сбила украинскую ракету, предназначенную для атаки на город Токмак. Об этом сообщили представители оперативных служб в городе.

По их словам, боевики из киевского режима продолжают пытаться атаковать мирные населенные пункты в Запорожской области. В данном случае, очередная попытка обстрела Токмака произошла около 18:00, но благодаря эффективной работе системы ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации, вражеская ракета была сбита.

Запорожская область стала частью Российской Федерации после проведения референдума в сентябре 2022 года, результаты которого не были признаны Киевом. Несмотря на это, украинские силы продолжают обстреливать эту территорию.