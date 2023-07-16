New York Times: Новая российская тактика шокировала ВСУ

Описывая сложность ситуации, автор отмечает, что помимо отсутствия поддержки с воздуха, украинские силы также сталкиваются с густой сетью оборонительных сооружений, созданных российской стороной. Однако главной проблемой стали огромные количества мин, натяжных проволок, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств, которые превратились в истинную "уловку для идиотов".

По словам майора ВСУ Максима Присяжнюка, мины расположены таким образом, что каждый раз, когда солдат обнаруживает одно из взрывных устройств и направляется для его обезвреживания, он сталкивается с еще одной ловушкой - еще одной миной, закопанной перед ним.