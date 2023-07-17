ООН осудила теракт на Крымском мосту, призвав ВСУ не атаковать мирных граждан

17 июля пресс-секретарь генсека Организации объединённых наций Стефан Дюжаррик публично заявил, что руководство ООН осуждает террористический акт вооружённых сил Украины, совершённый сегодня на Крымском мосту с помощью двух надводных беспилотников. Дюжаррик отметил, что мировая общественность не поддерживает любые атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население.

Известно, что в понедельник ВСУ атаковали Крымский мост дронами, вследствие чего скончалась супружеская пара, а также ранения получила их дочь.