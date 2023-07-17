Гагин: ВСУ атаковали Крымский мост из-за провала контрнаступления

17 июля репортёры телеканала "Россия 1" взяли интервью у персонального советника временно исполняющего обязанности губернатора ДНР Яна Гагина, который утверждает, что удар украинской армии по Крымскому посту не повлияет на ход спецоперации. Также Гагин полагает, что теракт на мосту через Керченский пролив является следствием неспособности ВСУ добиться успехов в контрнаступлении.

При этом Ян Гагин выразил уверенность в том, что удар по Крымскому мосту был нанесён из пролива Босфор с помощью двух украинских беспилотников и подводных лодок, незаконно проникших в Чёрное море.