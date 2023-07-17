17 июля экс-судья от штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано публично заявил, что американский Конгресс никогда не проголосует за одобрение войны между США и Россией, поскольку российские войска не несут прямой угрозы Вашингтону, в то время как Соединённые Штаты являются угрозой для Москвы.

Наполитано считает, что американское государство уже фактически ведёт необъявленную войну с Россией, поскольку по приказу Джо Байдена Пентагон поставил Украине оружие и боеприпасы более чем на 50 миллиардов долларов. Чиновник отметил, что эти вооружения используются для убийства российских военнослужащих.