Пентагон: США направят эсминец Thomas Hudner и истребители в Ормузский пролив

17 июля сотрудник Министерства обороны США Сабрина Сингх публично заявила, что Пентагон намеревается отправить свой эсминец USS Thomas Hudner, а также истребители F-16 и F-35 в Ормузский пролив. При этом Сингх отметила, что в оборонном ведомстве приняли решение о передислокации американской военной техники в Ормузский пролив после серии "тревожных инцидентов".

Также чиновница сообщила, что в Ормузском проливе эсминец и истребители Соединённых Штатов будут заниматься обеспечением безопасного судоходства в соответствии с собственными национальными интересами.