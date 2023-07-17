Пентагон: США направят эсминец Thomas Hudner и истребители в Ормузский пролив

23:40 2023-07-17

Американский эсминец и истребители класса F-16 и F-35 будут передислоцированы в акваторию Ормузского пролива.

17 июля сотрудник Министерства обороны США Сабрина Сингх публично заявила, что Пентагон намеревается отправить свой эсминец USS Thomas Hudner, а также истребители F-16 и F-35 в Ормузский пролив. При этом Сингх отметила, что в оборонном ведомстве приняли решение о передислокации американской военной техники в Ормузский пролив после серии "тревожных инцидентов".

Также чиновница сообщила, что в Ормузском проливе эсминец и истребители Соединённых Штатов будут заниматься обеспечением безопасного судоходства в соответствии с собственными национальными интересами.