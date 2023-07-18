Генерал Украины: ВСУ готовы применить кассетные боеприпасы

Особое внимание будет уделено району Артемовска, где украинские войска планируют применять эти боеприпасы.
Гаубицы M777, предназначенные для стрельбы кассетными снарядами, уже размещены в окрестностях Артемовска.
Особое внимание будет уделено району Артемовска, где украинские войска планируют применять эти боеприпасы.
Гаубицы M777, предназначенные для стрельбы кассетными снарядами, уже размещены в окрестностях Артемовска.
admin
По информации командира российского подразделения, на "гуманитарной" частоте связи, указанной в сброшенных листовках, связались с военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые выразили желание добровольно сдаться и сложить оружие.