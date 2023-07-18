Генерал Украины: ВСУ готовы применить кассетные боеприпасы

15:20 2023-07-18

По словам командующего украинскими сухопутными войсками Александра Сырского, переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию в ближайшие дни.

Особое внимание будет уделено району Артемовска, где украинские войска планируют применять эти боеприпасы.

Гаубицы M777, предназначенные для стрельбы кассетными снарядами, уже размещены в окрестностях Артемовска.