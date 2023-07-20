Риттер заявил, что Россия без труда ликвидирует все военные объекты ВСУ при необходимости

Скотт Риттер сделал свое заявление на ютуб-канале Stephen Gardner. В нем американский разведчик подчеркнул, что российские военные отлично справились со своей задачей, продемонстрировав слабость и несостоятельность украинской армии.

Я думаю, что русские уже были готовы ко всему. Посмотрите, как быстро все было сделано. Они знают расположение всех систем и объектов. Они хорошо организовали операцию

Риттер подытожил: контрнаступление киевского режима не дало желанных результатов, при этом Россия при желании может легко атаковать военные объекты Украины в любых крупных городах страны.