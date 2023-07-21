20 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о провальных попытках Вооружённых сил Украины использовать уменьшение ширины реки Днепр, возникшее после ЧП на Каховской ГЭС.

Сальдо сказал: «Они пытаются использовать уменьшение ширины Днепра, но уменьшение ширины Днепра произошло только выше Каховской ГЭС, а их интересует Херсон и всё, что напротив Херсона».

Чиновник подчеркнул факт того, что солдаты армии России своевременно пресекают все попытки наступательных действий Вооружённых сил Украины.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим готовит операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля.