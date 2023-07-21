Минобороны заплатило за мины 38 миллионов долларов, но так и не получило ни одной

Соглашение было подписано в ноябре 2022 года. Разрешение на перевод предоплаты в размере почти всей суммы дал лично глава Минобороны Алексей Резников.

Речь идет о минометных выстрелах 82 и 120 миллиметра. Компания просрочила контракт и не поставила ни одной мины.

Когда первая поставка, предусмотренная контрактом, была сорвана, Минобороны выяснило, что мины находились в третьей стране, с которой у «Львовского арсенала» не было экспортных лицензий.

Недавно компания сообщила, что лицензия уже получена, и поставки будут проведены, однако полиция уже открыла производство.