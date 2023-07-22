Силами российской авиации ликвидировано свыше 10 мест сосредоточения частей ВСУ в Запорожье

Руководитель пресс-центра военного формирования «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил о поражении более 10 «мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Приютное». Также в районе населенного пункта Мирный была разгромлена украинская разведгруппа.

Олег Чехов:

В этом же районе огнём артиллерии уничтожен миномётный расчёт.

Глава пресс-центра группы «Восток» добавил: на Запорожском направлении была остановлена попытка украинских военных продвинуть боевиков возле населенного пункта Новодаровка.