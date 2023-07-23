Макгрегор: в конце лета Харьков окажется в окружении, а остатки ВСУ будут разбиты

Бывший советник главы Пентагона Макгрегор считает, что армия России может взять Харьков в окружение. Когда это случится, бойцы «укрепятся под городом и будут ждать атаки последних резервов украинской армии, которые будут разбиты русскими так же, как и на южном направлении фронта».

Американский полковник уверен, что конфликт между Россией и Украиной завершится в том случае, если НАТО уйдет из зоны СВО и у границ РФ не будет никаких угроз. Украина при этом должна занять нейтральную дружественную Москве позицию, не вступая в объединение ни с одним военным блоком.