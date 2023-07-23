ВСУ начали использовать новые термобарические мины

По его словам, ВСУ модифицируют штатные боеприпасы, оборудую их улучшенной системой сброса и наконечником, который фиксируется в земле.

На тыльную часть снаряда ставится оборудование, которое реагирует на движение людей или техники.

Термобарические снаряды распыляют горючее вещество в форме аэрозоля, подрывая получившееся газовое облако.

Как только человек или машина приближаются к такому снаряду, он срабатывает направленно. Однако российские военнослужащие уже научились противодействовать таким боеприпасам.