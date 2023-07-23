Захарова ответила на слова Кулебы об ударе по Преображенскому собору в Одессе

17:25 2023-07-23

Мария Захарова дала оценку словам Дмитрия Кулебы, который обвинил Россию в ракетном ударе по одесскому православному храму.

23 июля представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о заявлении главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, который обвинил российские войска в ракетном ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, находящемуся под охраной ЮНЕСКО.

По словам Захаровой, ЮНЕСКО является ангажированной организацией, слепо поддерживающей Украину в конфликте. Также сотрудница российского МИДа сообщила, что удар по Преображенскому храму в Одессе был нанесён украинской системой ПВО в результате ошибки её оператора.