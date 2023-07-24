По мнению Уилкерсона, распад НАТО уже не за горами. Произойдет это в ближайшие 15 месяцев, и причиной станет затянутый украинский конфликт.

В развале НАТО будут виновны США, которые не принимают никаких мер для решения кризиса мирным путем.

Также американский полковник отметил рост недовольства среди граждан западных государств, которые возмущены нынешней политикой руководства, проводимой в отношении киевского режима.

По словам офицера, заверения Байдена в сплоченности Альянса на фоне общей поддержки Киева не имеют смысла. Реальная ситуация на Украине приведет к обратному результату: очень скоро главы европейских государств уйдут и заменят их те, кто направит все силы на дальнейшее разобщение Блока.