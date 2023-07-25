Массовая гибель бойцов Украины происходит из-за того, что на передовую нередко бросают минимально обученных призывников. Печальная статистика относится не только к украинским солдатам, но и к наемным иностранным военнослужащим.

С момента начала наступательных действий войска Украины потеряли большое количество бойцов на разных направлениях фронта.

Как сообщается в Минобороны РФ, украинцы начали наступать 4 июня сразу по нескольким направлениям: артемовском, южнодонецком, запорожском.

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, за это время украинская армия лишилась свыше 26 тыс. солдат, 1244 танков, тысячи единиц прочей военной техники. Но успех так и не был достигнут ни на одном из указанных направлений.