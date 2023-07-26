Захарова: шеф-редактор «Sputnik Литва» Касем выехал из Латвии, опасаясь преследований

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, уточнила, что Марат Касем был вынужден уехать из Латвии из-за возможного уголовного преследования со стороны властей.

Ранее шеф-редактор Марат Касем был взят под арест в Риге сотрудниками СГБ Латвии. Решение об аресте было принято местным судом. Касема обвинили по двух уголовным статьям, включая шпионаж для целей российского правительства. За предъявленные преступления ему грозило наказание до 20 лет тюрьмы.

В конце апреля Марата Касема отпустили, взяв подписку о невыезде. В июне после уплаты наложенных штрафов и сделанного признания в нарушении латвийских законов подписка была снята.