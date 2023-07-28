МО РФ: ВСУ ударили по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой С-200, есть пострадавшие

В российском оборонном ведомстве уточнили, что переоборудованная украинская ракета С-200 была обнаружена и перехвачена в воздухе. Её обломки упали над Таганрогом.

В результате ракетного инцидента пострадали несколько мирных жителей, также зафиксированы повреждения нескольких зданий на территории города в Ростовской области.

Точное число пострадавших при совершённом киевским режимом теракта на данный момент не разглашается.

Спустя 13 минут после публикации данного заявления МО РФ губернатор Ростовской области Василий Голубев в официальном Tg-канале заявил, что в небе над Таганрогом система ПВО России сбила вторую ракету Вооружённых сил Украины.