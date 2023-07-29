Немецкий генерал рассказал о серьезных потерях ВСУ из-за российских мин

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии бригадный генерал Кристиан Фрейдинг рассказал, что ВСУ несут большой урон из-за огромного количества российских мин.

Офицер подчеркнул, что процесс обезвреживания мин — самая опасная часть контрнаступления, ведущая за собой много человеческих жертв, она дается «ценой большой крови».

По словам генерала, украинские саперы должны «ползать по минным полям на животе», чтобы разминировать взрывные устройства вручную. К тому же процесс часто сопровождается обстрелами российских военных.

Как сообщил Фрейдинг, уже в первые недели контрнаступления многие саперы погибли или получили серьезные ранения.

Немецкий генерал утверждает, что, по данным Государственного департамента США, заминированная российскими солдатами площадь Украины примерно равна половины территории Германии.