В воскресенье, 30 июля, репортёры издания Daily Express рассказали, что к настоящему времени более двух тысяч солдат армии Украины тренируются вместе с королевским спецназом Великобритании. Известно, что британские спецназовцы подготавливают бойцов ВСУ к попытке силового захвата Крыма, которая может состояться до следующего Рождества.

По данным журналистов DE, спецназ Британии показывает украинским солдатам, как использовать дальнобойные ракеты западного производства, которые ВСУ хотят применить для ударов по военным объектам в Крыму.