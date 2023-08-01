Российские военные отбили у ВСУ шведскую БМП CV90 — одну из лучших в мире

На выходных россияне поделились фотографией захваченной ими БМП. Вскоре после этого агентство РИА Новости опубликовало специальную запись из салона БМП, на которой зафиксировантрофей.

БМП, показанный на видео РИА Новости, скорее всего, тот самый, который российские захватили в районе города Кременная Луганской области. CV90 был поражен кумулятивным снарядом из гранатомета РПГ и выведен из строя. После того, как его бросил экипаж, россиянам удалось быстро захватить, что для них является весомым трофеем.

Stridsfordon 90 — шведская боевая машина пехоты. Это скандинавский M2 Bradley с еще более мощным вооружением. На нем установлена ​​пушка Бофорс необычно большого для таких машин калибра 40-мм с магазином на 24 снаряда.

Благодаря этому при благоприятных обстоятельствах он может пробивать даже некоторые старые танки, например Т-62.