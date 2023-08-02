Минобороны Беларуси выступило с опровержением заявления о нарушении границ Польши боевыми вертолетами

В заявлении Минобороны Беларуси говорится, что «обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-38 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

Также представители оборонного ведомства обвинили Польшу в том, что она руководствуется в своих действиях советами «заокеанских хозяев».

Белорусское Министерство официально отвергает факт нарушения границ и считает, что вечернее сообщение польской стороны не подтверждено объективными данными и должно рассматриваться в стиле «одна бабка сказала».

Утром 1 августа польское руководство заверяло свое население в том, что нарушения границ со стороны Беларуси не было, к вечеру мнение поменялось: «пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами».

Между тем, в Твиттере показали видео, где якобы сняты белорусские вертолеты в польском небе. Ролик совсем небольшой, и по нему невозможно понять, где именно его снимали.