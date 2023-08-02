Пентагон отреагировал на якобы нарушение воздушного пространства Польши белорусскими вертолетами

Таким образом, он прокомментировал объявленное Варшавой «нарушение» белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши.

Отвечая на вопрос об этом во время брифинга для прессы, Райдер сказал, что ему нечего сообщить об отправке дополнительных сил на восточный фланг НАТО и призвал обратиться за подробностями в министерство национальной обороны Польши.

Ранее в ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер отказался комментировать инцедент, заявив, что не видел заявления Минобороны Польши по этому поводу, а только неподтвержденные сообщения утром.

Во вторник, 1 августа, Минобороны в Варшаве заявило, что воздушное пространство Польши нарушили два белорусских вертолета. Глава министерства Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

Отметим, что белорусское оборонное ведомство категорически отрицает обвинения Варшавы.