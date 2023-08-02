Минобороны Беларуси доказало, что вертолёты не нарушали границу Польши

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси сообщила, что ведомство предоставило правительству Польши бортовые данные объективного контроля, подтверждающие, что белорусские военные вертолёты Ми-24 и Ми-8 не заходили в польское воздушное пространство. Также в Минобороны Республики Беларусь отметили, что изначально Польша не обвиняла белорусских коллег в нарушении своих границ.

Параллельно с этим в Министерстве иностранных дел Беларуси призвали Варшаву отказаться от использования ситуации с вертолётами в качестве повода для милитаризации в приграничной зоне.