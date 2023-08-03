Украина использует 3D-принтеры для создания самодельных бомб для ВСУ

Попко: В ночь на 3 августа ПВО над Киевом сбило 18 беспилотников

На подлете к Киеву средства ПВО уничтожили около 18 российских беспилотников, атаковавших столицу в ночь на четверг, 3 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко. «Во время атаки беспилотников на подлете к Киеву средства ПВО уничтожили почти полтора десятка», — написал Попко. Он добавил, что по предварительным данным жертв […]