Украина использует 3D-принтеры для создания самодельных бомб для ВСУ

08:20 2023-08-03

По сообщению британского журнала Economist, Украина активно применяет 3D-принтеры для изготовления самодельных боеприпасов, которые получают оболочки, поставляемые из-за границы в виде игрушек или подсвечников.

Этот необычный подход позволяет создавать недорогие пластиковые корпусы для так называемых "конфетных бомб", что приносит определенные преимущества для украинских вооруженных сил.