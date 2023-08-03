Этот необычный подход позволяет создавать недорогие пластиковые корпусы для так называемых "конфетных бомб", что приносит определенные преимущества для украинских вооруженных сил.
Украина использует 3D-принтеры для создания самодельных бомб для ВСУ
08:20 2023-08-03
По сообщению британского журнала Economist, Украина активно применяет 3D-принтеры для изготовления самодельных боеприпасов, которые получают оболочки, поставляемые из-за границы в виде игрушек или подсвечников.
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08:52
Николай Скира
Сотни тысяч японцев остались без электричества в Японии из-за тайфуна Ханун, есть погибшие
По информации телеканала NHK 2 человека погибли, 41 ранены, около 166 тысяч домохозяйств в префектурах Окинава и Кагосима на юго-западе Японии остались без электричества из-за тайфуна Ханун, принесшего проливные дожди и порывистый ветер.
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08:52
Николай Скира
Попко: В ночь на 3 августа ПВО над Киевом сбило 18 беспилотников
На подлете к Киеву средства ПВО уничтожили около 18 российских беспилотников, атаковавших столицу в ночь на четверг, 3 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко. «Во время атаки беспилотников на подлете к Киеву средства ПВО уничтожили почти полтора десятка», — написал Попко. Он добавил, что по предварительным данным жертв […]
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